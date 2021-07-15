Sabahın ilk ışıklarıyla enkaz alanı gün yüzüne çıktı

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kaldı. Yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki enkaz alanı sabahın ilk ışıklarıyla gün yüzüne çıktı.





Şiddetli sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana gelen Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin altında kalan 3 kişiden 1'i olan 75 yaşındaki Hacere Mert'in censız bedeni enkaz altından çıkartıldı.



Rize'de sel felaketinde ölü sayısı 2 oldu



Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelan nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir cansız bedene ulaşıldı.

Dün yaşanan heyelanda kaybolan Asmalı Irmak köyü eski muhtarı Adem Yanık'ın cesedi, evinin yaklaşık 100 metre aşağısında dere yatağında bulundu. Böylece afette yaşamını yitirenlerin sayısı 2 oldu. Ekipler diğer 3 kişinin arama çalışmalarına devam ediyor.

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Gökmen Şahin - Ozan Köse

