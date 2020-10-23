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Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı verilerine göre 20 Ekim'de gerçekleştirilen 429 uçuşla Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı oldu. Açıklanan verilerde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 20 Ekim'de iç hatlar ve dış hatlarda toplam 429 uçuş gerçekleştirildiği belirtildi. Bu uçuşlarla Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı oldu.

Verilere göre, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda en yoğun havalimanları sıralamasında 560 uçuşla Amsterdam - Schiphol Havalimanı birinci, 492 uçuşla Paris - Charles De Gaulle Havalimanı ikinci, 452 uçuş ile Londra - Heathrow Havalimanı üçüncü, 443 uçuşla Almanya - Frankfurt Havalimanı dördüncü sırada yer aldı.

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