Sabiha Gökçen Havalimanı eski günlerine dönüyor

Uçuşların başlamasının ardından her geçen gün yolcu ve uçuş sayısını artıran Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da ilk beş havalimanı arasına girdi. Avrupa Hava Trafik Kontrol Merkezi (Eurocontrol) tarafından açıklanan verilere göre 26 Ağustos 2020 Çarşamba tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, gerçekleştirdiği 453 uçuş ile Avrupa'daki havalimanları arasında günlük uçuş trafiği açısından beşinci sırada yer alırken, aynı zamanda ilk beş sırada yer alan tek Türk havalimanı oldu.

26 Ağustos tarihinde en fazla uçuş trafiğine sahip havalimanı ise 772 uçuş ile Amsterdam Havalimanı oldu. Amsterdam Havalimanı'nı 755 uçuşla Paris Charles De Gaulle Havalimanı, 565 uçuşla Frankfurt Havalimanı ve 458 uçuşla da Atina Havalimanı takip etti. 26 Ağustos tarihinde Avrupa'daki tüm havalimanlarında gerçekleşen toplam uçuş sayısı ise 16,804 oldu. Öte yandan Eurocontrol verilerine göre son 2 haftada Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğinde artış oranı yüzde 7 olarak gerçekleşti. Bu artış oranı ile Sabiha Gökçen, son 2 haftada uçuş trafiğini en çok artıran 3 havalimanından biri oldu.

Tuncer Cengiz