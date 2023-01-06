Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde tavşan kazası

Münih- İstanbul seferini gerçekleştirmekte olan Airbus A320neo tipi yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte piste giren tavşana çarptı. Durumu fark eden pilotlar kuleye bilgi verirken, iki uçak ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pist ekipler tarafından kısa sürede temizlenirken, pas geçen uçaklar da daha sonra havalimanına iniş gerçekleştirdi.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - Muharrem Çam

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