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Sabiha Gökçen Havalimanı son 4 ayda 5,3 milyon yolcu ağırladı

Sabiha Gökçen Havalimanı son 4 ayda 5,3 milyon yolcu ağırladı
Sabiha Gökçen Havalimanı son 4 ayda 5,3 milyon yolcu ağırladı

Korona virüsle mücadele kapsamında Nisan ve Mayıs aylarında kapalı kalmasının ardından 1 Haziran’da yeniden uçuşlara başlayan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 4 ayda 5,3 milyon yolcu seyahat etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Eylül ayına ilişkin yolcu sayıları belli oldu. Buna göre, Eylül ayında 1 milyon 791 bin 318 yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, uçuşların yeniden başladığı 1 Haziran'dan bu yana geçen 4 aylık sürede toplam 5 milyon 346 bin yolcuya hizmet verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı, Haziran ayında 514 bin, Temmuz ayında 1 milyon 226 bin 724, Ağustos ayında 1 milyon 813 bin 913 ve son olarak Ekim ayında da 1 milyon 791 bin 318 yolcuya ev sahipliği yapmış oldu. 2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen toplam yolcu sayısı ise 12 milyon 399 bin 152 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında elde edilen yolcu sayısı geçen yılın Ekim ayına oranla yüzde 43 azalma gösterirken, ilk 9 aylık toplam yolcu sayısına bakıldığında bu oran yüzde 53 oldu.

Ferhat Yasak

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