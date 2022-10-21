Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ‘bavul krizi'

AnadoluJet'in 09.50 saatli Van-İstanbul seferini gerçekleştiren uçak, seferini 12.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerek gerçekleştirdi. İddiaya göre Van'da bavullarını firma personellerine teslim eden yolcular, uçaktan indikten sonra bavullarını almak için sıraya girdikleri sırada kaybolduğunu öğrendi. Onlarca yolcu kaybolan bavullarının bulunmasını isteyerek duruma tepki gösterdi. Konuya ilişkin yetkililer ise ‘bavulların farklı bir havalimanına gittiği' açıklamasında bulundu. Mağduriyet yaşadıklarını belirten yolcular, yaklaşık 3 saat boyunca havalimanında beklediklerini belirterek, konuya çözüm getirilmesini istedi.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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