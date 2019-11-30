Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ‘dur' ihtarına uymayan sürücü serbest

Şüpheli ifadesinde, “Polisler bana korsan taşımacılık yapıp yapmadığımı sordular. Ben de kendilerine öyle bir iş yapmadığımı söyledim ama beni dinlemediler. Aracımı trafikten men edeceklerini söylediler. O sırada çekici geldi. Aracımın taksitleri vardı bundan dolayı borcu vardı. Ben de borcumu ödeyemeyip aracımın hacize gideceğinden korktuğum için aracıma bindim ve hareket ettim” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 07.40 sıralarında iddiaya göre, korsan taksilere yönelik gerçekleştirilen önlem uygulamasında polis memurları, Y.T. isimli şahsa ait aracı durdurdu. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli de aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Polis memurları bir süre sonra ters yöne giren şüpheliyi durdurmak için önce havaya daha sonra aracın lastiklerine uyarı atışı yaptı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli şahıs Tuzla'da yakalandı.

Olayın ardından araç şoförü Y.T. gözaltına alınırken zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartaldaki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

“ARACIMI TRAFİKTEN MEN EDECEKLERİNDEN KORKTUM”

Şüpheli Y.T. ifadesinde, 5 yıldır özel bir şirkette kepçe operatörü olarak çalıştığını söyleyerek, “Bugün bir arkadaşım abisinin kız arkadaşının Sabiha Gökçen Havalimanı'na geleceğini, işi olduğu için karşılayamadığını söyleyerek benim almamı istedi. Ben de saat 06.45 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gelen yolcu katına gittim. Gelen yolcu beni arabamın plakasından ve resmimden tanıyacaktı. Beklemeye başladım, yolcu olan bayan geldi. Ben yolcuyu alıp hareket edeceğim sırada sivil polisler yanıma geldi. Benden ehliyet ve ruhsat isteyerek aşağı inmemi söylediler. Ben de kendilerine ehliyet ve ruhsatımı verdim. Bana korsan taşımacılık yapıp yapmadığımı sordular. Ben de kendilerine öyle bir iş yapmadığımı ve kepçe operatörü olduğumu söyledim ama beni dinlemediler. Aracımı trafikten men edeceklerini söylediler. O sırada çekici geldi. Aracını trafikten men edeceklerinden korktum. Aracımın taksitleri vardı bundan dolayı borcu vardı. Ben de borcumu ödeyemeyip aracımın hacize gideceğinden korktuğum için aracıma bindim ve hareket ettim” dedi.

“Bu sırada görevliler aracın önünde durdular, beni engellemeye çalıştılar” diyen Y.T., “Ben de korktuğum için durmadım, devam ettim. Nizamiyeye geldim, polisler çıkışı kapatmışlardı. Korktuğum için ters şeritten devam ettim. Orada da polisler yolu kapatmışlardı. Önümde bulunan taksinin kenara çekilmesi üzerine ben de hızla uzaklaşmaya çalıştım. Bu sırada polisler ateş etmeye başladılar, ben daha çok korktum. Panikle nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra bir köyün içinde girdiğimi fark ettim, bir süre sonra sakinleştim. Polis memurları telefonumu aradılar ve havalimanına gelmemi söylediler. Ben de çok korktuğum için gelemeyeceğimi kendilerinin beni gelip almasını söyledim. Gelip beni aldılar. Bu yapmış olduğum hareketten dolayı pişmanım” diye konuştu

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Mahkemede ifadesi tamamlanan şüpheli Y.T. hakkında 'haftada bir gün imza atma' prosedürü uygulanırken Y.T. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 30 Kasım günü saat 07.40 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın gelen yolcu katı çıkışında korsan taksilere yönelik olarak gerçekleştirilen önleme uygulamasında Y.T. isimli şahsa ait araç durdurulmuş, şahıs ‘dur' ihtarına uymayarak aracı görevlilerimizin üzerine sürerek kaçmaya başlaması üzerine takibe alınmış havalimanı emniyet kavşağı bölgesinden giriş istikametine göre ters yöne girdiği sırada durdurma amaçlı olarak önce havaya, sonrasında ise araç lastiklerine uyarı atışı yapılmış, araç Tuzla Tepeören mevkisinde durdurulmuştur. Yakalanan araç sürücü Y.T. gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Gamze Erdemir