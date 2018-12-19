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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmasında kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmasında kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmasında kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin zeminine torak dolumu yapıldığı sırada meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışmasında kaza: 1 ölü - Tıkla İzle

Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 18.00 sıralarında ikinci pistin zeminine toprak dolumu yapıldığı esnada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kamyon pistin zeminine toprak dökmek için yanaştı. Yan yana duran kamyonlar toprak boşaltımı yapmaya başladı. Bu sırada kamyonlardan birinin damperi devrildi. Kamyonun yanında duran Halil Göçüm isimli şoför toprağın altında kalarak hayatını kaybetti. Göçüm'ün cansız bedeni Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Metin Başar 

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