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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

İçerisinde 164 yolcunun bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri Şarika-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkmıştı. Saplandığı çamurdan özel bir çalışmayla zarar görmeden çıkartılan uçak sonrası havalimanı tekrardan kullanıma açılırken, uçuşlar başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler doğru çıktı. İstanbul geneli şiddetli fırtınaya ve sağanak yağmura teslim oldu. Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiren ve içerisinde 164 yolcusuyla birlikte pistten çıkarak çamura saplanan yolcu uçağı zarar görmemesi için vinç kullanılmadan özel bir çalışma ile saat 04.00 sıralarında kurtarıldı ve pist sabah 06.00 itibariyle kullanıma tekrar açıldı. 06.20 gibi ilk uçağın indiği havalimanında 06.50 İzmir uçuşuyla hayat normale döndü.

Pist temizlendi ışıkları açıldı
Geçtiğimiz gün çamura saplanan yolcu uçağı uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Uçağın saplandığı çamurdan çıkartılmasının ardından görevliler pisti temizleyerek ışıklarını açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oluşan yoğunluk ise git gide azalmaya başladı.

Hanifi Bayar

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