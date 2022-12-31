Sabiha Gökçen Havalimanında yer hizmetleri aracı arıza yaptı, uçuşlar bir süre durdu

Sabiha Gökçen Havalimanında airbus tipi yolcu uçağını çeken Push Back aracı saat 18.45 sıralarında hidrolik arıza yaşadı. Uçak Push Back'ten ayrıldı. Arıza yapan yer hizmetleri aracının çekilmesi için çalışma yürütüldü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların yoğunluk yaşanmaması için İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 15 uçak İGA İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından uçağın pistten çekilmesi sonrası hava trafiği normale döndü.

Cem Güney Kılıç - Lokman Sarıkurt

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