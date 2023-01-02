Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sisten dolayı 48 uçuş iptal edildi



İstanbul genelinde etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı seferlerde rötarlar yaşanırken, bazı uçuşlar da iptal oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.), 3-4 Ocak'ta havalimanında yoğun sis beklenildiğinden yolcuları muhtemel sefer iptallerine karşı uyarmıştı. Sisin gittikçe etkisini artırmasının ardından bir açıklama da Türk Hava Yolları'ndan (THY) geldi. Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı sonrası alınan kararla yarın AnadoluJet tarafından icrası planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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