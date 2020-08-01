Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya uçuşları yeniden başladı

Korona virüs salgını nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 28 Mart'ta uçuşlar geçici olarak durdurulmuş, normalleşme adımları kapsamında ise 1 Haziran'da yeniden seferler başlamıştı. Pandemi nedeniyle uçuşlarını gerçekleştiremeyen yabancı hava yolu şirketleri de Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeniden sefer düzenliyor. Bu kapsamda Türkiye ve Rusya arasında geçekleştirilen müzakerelerin ardından aylar sonra bugün itibariyle iki ülke arasındaki tarifeli uçuşlar da yeniden başladı.

Pobeda Havayolları da aylar sonra Rusya'nın başkenti Moskova'dan Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerine yeniden başladı. Saat 13.30'da havalimanına teker koyan Pobeda Havayolları, haftanın her günü karşılıklı Moskova-Sabiha Gökçen hattında sefer düzenleyecek. Pegasus Havayolları'nın 17.50'de başkent Moskova'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek uçağıyla birlikte de Rus turistler İstanbul'a gelmeye devam edecek.

Ferhat Yasak