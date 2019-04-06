Sabiha nineye bir inek de iş adamından geldi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz gün ineği uçurumdan düşerek telef olan Sabiha Özel'in (70), ineğinin arkasından döktüğü gözyaşları tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattı. Sabiha ninenin acısına ortak olmak isteyen Ahmet Reyiz Yılmaz, Sabiha nineye 1 inek ve 1 buzağı hediye etti. Devreye giren gönüllü vatandaşların da yardımıyla yavrusu olan bir inek alınarak Sabiha nineye teslim edildi.

"Çok mutluyum, Allah herkesten razı olsun"

Yapılan yardımlardan dolayı yardımsever vatandaşlara teşekkür eden Sabiha nine ise, yeni ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hayvanları çok sevdiğini belirten Sabiha nine, ineklerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Küçük yaştan beri hayvancılık yapan Sabiha nine, kendisine hediye edilen inek ve buzağıları tek tek sevdi. Teyzenin sesini duyuran İhlas Haber Ajansı'na teşekkür eden Ahmet Reyiz Yılmaz, "Allahu Teala bir alırsa, iki verir" dedi.

Osman Başpınar