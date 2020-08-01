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Sabiha Teyze inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor

Sabiha Teyze inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor
Sabiha Teyze inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor

Denizli’de telef olan ineğin ardından feryadı ile Türkiye’nin gündeminde yer alan Sabiha Özel’e birçok kurum ve hayırseverin desteği ile inek ve buzağı alındı. 71 yaşındaki Sabiha Özel, hayvanları ile mutlu bir Kurban Bayramı geçiriyor.

Sabiha Teyze inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor - Tıkla İzle

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan olayda, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi'nde yaşayan Sabiha Özel'in otlatmak için meraya götürdüğü ineği bir anda uçurumdan düşerek telef oldu. Yaşlı kadının çocuğu gibi sevdiği ineği telef olunca feryat edip, gözyaşlarına boğulması fotoğraflara yansıdı. Özel'in gözyaşlarını gören birçok kurum ve hayırsever harekete geçerek yaşlı kadına 6 inek aldı. Olayın ardından tek odalı evinde mutlu bir yaşam süren Özel, hayvanları ile mutlu bir bayram geçiriyor. Sabiha Özel, bayramda çocuğu gibi sevdiği inek ve buzağılarıyla vakit geçiriyor.

İnekleri çocukları gibi seviyor

İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber ile Türkiye gündemine oturan Sabiha Özel, “Bir tanesini sattım. Yem ve saman için harçlığım yok. Yem ve saman almak için bir tanesini sattım. Ara sıra canım sıkıldığı için dağlara gidiyorum. 3 tane burada var, 2 tane de buzağı ve 2 tane yavru var. Toplam 7 tane hayvanım var. Herkes evladını sevmez mi? Sever. Günün nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Hayal gibi. Dağa gittiğim zaman sıcakta hasta oluyorum” dedi.

Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat

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