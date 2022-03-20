Sabriye Şengül, Abu Dhabi'de kafese giriyor

Sabriye Şengül, MMA karma dövüşte Faslı rakibi ile karşı karşıya gelecek. Şengül, UAE Warriors Dövüş gecesinde Faslı dövüşçü Hassna Jaber ile kafese girecek.Bu nefes kesen maç 27 Mart Pazar günü Etihad Arena'da gerçekleşecek.

Şengül, daha önce Abu Dhabi'de Fransız rakibini 3-0 mağlup etmişti. Pazar günü UFCfightpass'da gösterilecek olan maç Abu Dhabi saatiyle 04:00'da yayınlanacak. Sabriye Şengül'ün menajerliğini Amerika Rubys şirketi yapıyor.

Ülkemizi temsil eden başarılı sporcumuz için Türkiye'nin kalbi Abu Dhabi'de atacak.