Saç ekiminde Modifiye Mikromotor FUE yöntemi

Saç ekiminde kullanılan birçok farklı yöntem olduğunu ifade eden Dr. Resul Yaman, bu yöntemlerden bazılarının istenilen etkiyi vermediği için son zamanlarda yeni yöntemler geliştirildiğini belirtti. Saç ekimi konusunda etkin sonuçlara ulaşabilmek için yeni gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Dr. Yaman, Modifiye Mikromotor FUE yönteminin son zamanlarda öne çıkan başarılı uygulamalar arasında olduğunu kaydetti.

“Saç köküne zarar verilmiyor”

FUE yöntemini anlatan Dr. Resul Yaman, “Yüksek sayıda saç kökünün naklini mümkün kılan FUE yöntemi, sık ve doğal sonuçlar alınmasını sağlıyor. Bu nedenle bu yöntem günümüzde en sık kullanılan yöntem olmuş durumda. Mikromotor seri kesme kabiliyetine sahip. Böylelikle çok daha fazla kıl folikülü alınabiliyor. Mikromotor FUE ve manuel FUE ekstraksiyon saç kökü çıkarma yöntemleridir. Burada temel amaç saç köküne zarar vermeden yüksek sayıda folikül alımıdır. Her ne kadar manuel alımla saç kökleri daha az zarar görür algısı olsa da bir operasyonda alınabilecek saç kökü sınırlıdır.

Ancak hızı düşürülerek modifiye edilmiş mikromotorla hem güvenli hem de yüksek sayıda saç kökü alımı sağlanır” ifadelerini kullandı.

“Saç köklerinin yeniden büyüme oranı maksimum seviyede”

FUE yöntemiyle saç ekiminin nasıl yapıldığını da aktaran Dr. Yaman, “Saç köklerinin yerleştirilmesini daha güvenli hale getirmek için geliştirdiğimiz DHI implanter ile çıkarılan saç kökleri enjeksiyonda kullandığımız iğne şeklinde bir tüp içine el değmeden yerleştirilir ve tüp içerisinde korunaklı bir şekilde cilt altına enjekte edilerek saç ekimi gerçekleştirilir. Böylece hem saç köklerinin çıkarılmasında hem de yerleştirilmesinde bütün önlemler alınarak, saç kökleri hasarsız nakledilir ve ekilen saç köklerinin yeniden büyüme oranı maksimum hale gelir” şeklinde konuştu.

“Saç kökleri güvenli bir şekilde cilt altına yerleştiriliyor”

Modifiye mikromotor FUE yönteminin temel amacı hakkında da açıklamalarda bulunan Dr. Resul

Yaman, “Modifikasyonla temelde iki amaç vardır. Düşük devirde mikromotor kullanıldığı için saç köklerinin ısınma veya parçalanma nedeniyle zarar görmesi engelleniyor. DHI implanter ile de saç kökleri güvenli bir şekilde cilt altına yerleştiriliyor. Her iki durumda da temel amaç en yüksek verimlilikte saç ekimi sağlamaktır ”dedi.