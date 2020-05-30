Saç ekiminde saçın yapısı ve özelliklerine dikkat

Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney, saç ekiminde dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Saç ekimi ve etnik farklılıklar, yapılacak işlemlerde yer alan önemli bir ayrıntı olduğunu belirten Tüney, "Saç ekimi ve etnik farklılıklar kapsamında ekim işlemi tamamen bireye özel olarak bireyin etnik kökeni, saç kalitesi ve miktarı, karakteristik özellikleri gibi pek çok ayrıntıların ekim işleminde yüksek başarılı neticelerin alınmasında önemli roller üstleniyor.

Bu tedavi işleminde sürekli olarak standart ekim yapılması söz konusu değildir. Bu bakımdan bireye özel olarak ekim işleminin yapılması gerekiyor. Bununla birlikte uygun dizayn haricinde kaliteli ekim tekniğinin ve yeteri düzeyde saç köklerinin uygulanması da birey memnuniyeti açısından önem arz ediyor.

Ekim yapılan yeni saç köklerinin yeniden dökülmesinde, uygulanan tekniğin kalitesi, doktorun deneyimi haricinde bireyin etnik kökeni de kayda değer oranda önem arz ediyor. Bu konuda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar neticesinde saç ekimi yaptıranların büyük bir kısımda ekilen saçların kısa süreler içerisinde dökülmesinde etnik farklılıkların söz konusu olduğu gözlemlenmiştir. Saç ekimi ve etnik farklılıklar bu doğrultuda dünya genelinde görülebilen bir durumdur." dedi.

Saçın yapısı ve özellikleri

Tüney, saçların büyüme evrelerinin toplamda 3 farklı evreden meydana geldiğini kaydederek, "Ancak bu evrelerin geçiş süresi de bireyler arasında farklılık gösterebiliyor. Saçların yapısı ise kıl, sebum bezi, erektor kası, ekrin ter bezi ve son olarak da kan damarlarından meydana geliyor. Bu öğelerin her biri bireyden bireye farklı bir işleyişe sahiptir. Saç ekimi ve etnik farklılıklar ayrıntısında örnek olarak kılın yapısı bazı etnik kökenlerde kalın olabildiği gibi bazı etnik kökenlerde ise normalden daha ince bir yapıya sahip olabiliyor. Saç kıllarının en temel özelliklerinden biri ise esnek bir yapıya sahip olmasıdır.

Bu kapsamda kolayca biçim alabilir ve taranabilir. Bu özelliğin temel sebebi ise saçın içerisinde yer alan korteks adındaki bir madde içeriğindeki uzun, keratin iplikçilerdir. Saç kılları özellikle ıslatıldığı takdirde uzunluk oranı ortalama olarak yüzde 30 düzeyine kadar ulaşabiliyor.

Fakat, bu eylemde aşırıya kaçılması kılların kırılmasına veya köklerin tahrip olmasına neden olabiliyor. Tüy döngüsü de etnik farklılıklar üzerinden farklı süreçlerde meydana gelebilir. Bu doğrultuda bazı bireylerde bu süreç daha kısa olabilirken bazılarında normalden daha uzun süreli olabiliyor. Saç ekimi ve etnik farklılıklar bu kapsamda saçın yapısı ve özelliklerini de kapsam alına alıyor." ifadelerini kullandı.

Saçın büyüme ve dökülme evreleri

Saç ekimi ve etnik farklılıklar konusunda saçların büyüme ve dökülme evreleri de farklı etnik gruplar üzerinden farklı sürelerde meydana gelebildiğini vurgulayan Oktay Tüney, "Saç ekimi ve etnik farklılıklar fark etmeksizin tüm saç tiplerindeki teller belirli bir zaman dilimi içerisinde kendiliğinden büyür, gelişir ve son aşama olarak da yeniden dökülme süresine geçiş sağlar. Fakat bu süreç sonrasında yeniden çıkarak eski halinden daha güçlü bir yapıya sahip olabilir. Bu döngü her bireyde ortalama olarak 20 yılda bir meydana gelebilir. Ancak bazı etnik kökenlerde bu süre uzayabilir veya kısalabiliyor. Yetişkin bir bireyde ortalama olarak 100 ila 200 bin aralığında saç telleri mevcuttur.

Bununla birlikte yetişkin bir bireyde günlük olarak ortalama 100 adet telin dökülmesi bilimsel ve tıbbi yönden doğal olarak karşılanıyor. Gelişim dönemi ortalama olarak 36 ay kadar devam eder. Bu dönemde teller parlaklığını devam ettirir, doğal yapısını korur ve 36 ay boyunca uzama işlemini sürdürür. Gerileme süresi ise ortalama olarak 21 günlük süreci kapsıyor.

Bu süreçte saç telleri geriler, eski doğal görüntüsünü kaybeder, uzama evresi sona erer ve son olarak yeni çıkan kökler tarafından itilerek dışarı atılır. Son evre olarak da dinlenme süresi yaşar. Bu süreçte gerileme süresinde içerisine düşen saç folekülleri dinlenir. Bu süreç boyunca meydana gelen hücre bölünmesine bağlı olarak da yeni saç telleri ortaya çıkar. Bu durum bu kapsamda yaşam boyu devam eder. Saç ekimi ve etnik farklılıklar saçların dökülme evrelerinde de değer arz ediyor." şeklinde konuştu.

Saçın özellikleri

Oktay Tüney, sözlerine şöyle devam etti: "Saç ekimi ve etnik farklılıklar ayrıntısında saçın özellikleri ırka göre farklı renk tonlarına sahip olabiliyor. Saç kıllarının yapısı toplamda 4 ana grupta toplanır. Bunlar esnek yapı, nem tutma niteliği, gözeneklilik ve son olarak elektriklenmedir. Esneklik özelliği sayesinde saçlar kolayca dizayn alabilir. Doğal görünüme sahip olabilir. Saç ekimi ve etnik farklılıklar konusunda dış etkenlere karşı maksimum düzeyde dayanıklılık gösterebilir. Gözeneklilik yani diğer bir ifade ile nem tutabilme özelliği sayesinde çevresel etkenlere karşı performans gösterebilir.

Kıl köklerinde yer alan gözenekleri ile nemi kusursuz bir şekilde tutabilir. Bu doğrultuda kıl ve köklerin yeteri düzeyde nemlenmesini sağlayabilir. Elektriklenme özelliği tüm saç tiplerinde görülebilir. Ancak bazı saç tiplerinde bu özellik minimum düzeyde olabilirken bazı tiplerde ise maksimum düzeyde olabiliyor. Elektriklenme özelliği kılların birbiriyle temas etmesi sonucunda meydana gelir. Bazı etnik kökenlerde ise bu durum dış etkenlere bağlı olarak da söz konusu olabilir. Saç ekimi ve etnik farklılıklar saçların özellikleri üzerinde de etkili bir faktördür."

Saç yapısı neden değişir?

Saç ekimi ve etnik farklılıklar saç yapısında değişmeye neden olan en temel etkenlerden biri olduğunu kaydeden Tüney, "Saçlardaki yapının değişime maruz kalmasında ayrıca pek çok öğeler de aktif bir şekilde rol alıyor.

Hormonal değişimler, çevresel etkenler, karakteristik özellikler, psikolojik durum, iş ve sosyolojik ekonomik durumlar, gebelik, sağlık sorunları, kalitesiz uyku, yetersiz beslenme alışkanlıkları, kullanılan bazı ilaçlar, kimyasal içerikli şampuanlar, düzensiz bakım, kalitesiz bakım ürünleri, yaş ve cinsiyet faktörü gibi birçok etkenler sonucunda bu durum oluşabiliyor. Saç ekimi ve etnik farklılıklar ayrıntısında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de saçın yapısına bakılarak Fue tekniği üzerinden ekim işlemi gerçekleştirilmesidir." şeklinde sözlerini sonlandırdı.