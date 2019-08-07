Saç hücreleri yanan Zeynep, hayalini kurduğu peruğa kavuştu

Samsun'un Terme ilçesinde 26 Aralık 2016'da oyun oynadığı sırada kızgın yağ dökülen ve vücudunda derin yanıklar oluşan Zeynep İkra Kırcel, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde 2 ay boyunca tedavi görmüştü.

Yardıma Başkan Kılıç koştu

Tedavi süreci biten ve sağlığına kavuşan fakat üzerine dökülen kızgın yağ nedeniyle deri kısmı yanan ve saç hücreler ölen Zeynep İkra'nın saçları tekrar çıkmadı. Peruk hayali kurmaya başlayan Zeynep İkra'nın yardımına Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç koştu.

Özel olarak yaptırıldı

Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından özel olarak yaptırılan peruk, küçük Zeynep'e ulaştırıldı. Daha önce hayırseverler tarafından kendisine peruk hediye edilen ancak yaşına uygun olmadığı için bu peruğu kullanamayan Küçük Zeynep ve ailesi belediye tarafından özel olarak yaptırılan peruk ile çok mutlu oldu.

İlk günden bu yana takipçisi olduk

İlk günden bu yana küçük Zeynep'in tedavi sürecini takip ettiklerini vurgulayan Başkan Kılıç, “Yaşanan talihsiz kaza sonrası saç hücreli yanan küçük Zeynep'in hayali olan peruğu bugün taktırdık. Saçlarına kavuşan küçük kız, büyük mutluluk yaşadı. Aileye destek olmak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze yönlendirerek gerekli yardımların yapılmasını sağladık. Bundan sonra da ailemizin ve Zeynep'in yanında olacağız" dedi.