Saç tasarımcısı Mete Koçak: 'Mikro kaynak dışarıdan anlaşılmıyor'

Saçları kısa ya da seyrek olan çoğu kadın, saçlarını uzatabilmek amacıyla ‘kaynak saç' uygulamalarına yöneliyor. Bu alanda en çok tercih edilen yöntemler arasında ise ‘mikro kaynak' başı çekiyor. Dünya genelinde en çok kullanılan tekniklerden biri olan mikro kaynağın tercih edilmesinin sebebi ise dışarıdan bakıldığında belli olmaması. Mikro kaynak saçla ilgili merak edilenleri Ankara'daki salonunda hizmet veren saç tasarımcısı Mete Koçak anlattı. Ankara'da kendi adını taşıyan salonuyla hizmet veren ve sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi bulunan saç tasarımcısı Mete Koçak, “Kaynak saç nedir” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Genellikle saçları kısa ya da seyrek olan kadınlara uyguladığımız bir saç uzatma yöntemidir kaynak saç. Bu yöntem sayesinde saçların daha uzun ve hacimli görünmesini sağlamak mümkün. Aynı zamanda renkli kaynak saçlarla değişik bir görünüm elde etmek de mümkün. Kaynak saçın da birçok çeşidi var. En çok uygulananlar; mikro kaynak, keratin kaynak ve boncuk kaynak.”

"Kullanımı kolay, saça zarar vermiyor"

Mikro kaynak uygulamalarıyla adından söz ettiren ve sosyal medyada da “M'ikro K'ayna'k diye yazılır, Mete KoçaK diye okunur” sloganı ile tanınan Mete Koçak, yöntemin detayları hakkında ise, "Mikro kaynak, dünya genelinde en çok kullanılan yöntemlerden biri. Bu kadar çok rağbet görmesinin nedeni de dışarıdan bakıldığında belli olmaması. Bu yöntemde kaynak saçlar, ince tutamlar kullanılarak yapılıyor. Kullanımı hem kolay hem de kişinin saçına zarar vermediğinden çok daha sağlıklı" dedi.

"Tecrübeli ellerde uygulanması şart"

Koçak, mikro kaynağın doğru uygulandığı takdirde saçlarda dökülmeye yol açmayacağını belirterek, "Mikro kaynağın oldukça hassas bir işlem olduğunu söyleyebilirim. Hem zaman alan hem de maharet isteyen bir uygulama. Dolayısıyla dikkatli yapılmadığında saçlara zarar verebilir. Güzelleşmek isterken mağdur olabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka tecrübeli ellerde yapılmalıdır. Doğru bir şekilde uygulandığında kaynak saça hiçbir zarar vermez ve dökülme sorununa da yol açmaz" ifadelerini kullandı.

"Bakım yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Mikro kaynak uygulanmış saçın bakımı hakkında da bilgi veren Mete Koçak, “Aşırı ısıya maruz kalan kaynak saçlar zarar görür. O nedenle saçları ılık suyla yıkamak gerekir. Aynı şekilde kuruturken de yüksek ısıdan kaçınılmalıdır. Saç kremi, saç sağlığı açısından önerdiğimiz bir ürün. Saç kremi taramayı kolaylaştıracak, böylece saç tararken kaynaklar zarar görmeyecektir. Benim mikro kaynak yaptıran kadınlara tavsiyem, yatarken de saçlarını korumaya almaları. Saçların dolaşmasını önlemek için uyurken gevşek bir şekilde toplamak işe yarayacaktır. Bir de hangi yöntemle yapılmış olursa olsun kaynak uygulanmış saça düzenli olarak kuaförde bakım yapılması gerekir" diye konuştu.

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