'Saçım olsun' derken hayatınızı kaybetmeyin

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, saç ekiminin mutlaka estetik cerrahi merkezlerinde ve plastik cerrahın kontrolünde bir ekip tarafından yapılması gerektiğini belirtti. 'Merdiven altı' diye tabir edilen birçok yerde saç ekiminin rant amaçlı yapıldığının bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Dr. Hayati Akbaş, "Saç ekimi dünyada çok popüler olan bir alan. Saç ekimi sadece ülkemizden değil dünyanın dört bir tarafından Orta Doğu'dan, Avrupa'dan, Asya'dan hatta kıta ülkelerinden insanlar saç ektirmek için insanlar Türkiye'ye geliyorlar. Bu konuda Türkiye çok ileri bir konuma gelmiştir. Fakat bazı suistimallerin olduğu bilinmelidir. Özellikle 'merdiven altı' diye tabir edilen birçok yerde saç ekimi rant amaçlı yapıldığı bilinen bir gerçektir. Şu bilinmelidir ki, saç ekimi bir cerrahi estetik uygulamadır. Mutlaka estetik cerrahi merkezlerinde ve plastik cerrahın kontrolünde bir ekip tarafından yapılması gerekir. Aksi takdirde birçok hastalıkların yayılmasına, AIDS gibi, hepatit gibi hastalıkların yayılmasına sebep oluyor. Sonuçta kan ile yapılması gereken bir işlemdir. Bir takım enfeksiyonlar, nekroz gibi kafa derisini tamamen tahrip eden bir takım olaylara yol açabilir. Estetik amaçlı bir uygulama iken insan hayatını tehdit eden hatta ölümlere kadar giden olaylara yol açabilir" diye konuştu.

"Hasta hayatını dahi kaybedebilir"

Operasyon öncesinde mutlaka bütün tetkiklerin yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Akbaş, "Seç ekiminin bir estetik cerrahi işlemi olduğu unutulmamalıdır. Bu saç ektirme işini düşünen insanlar mutlaka bir estetik cerrahi uzmanı ile görüşmelidir. Hastane ortamında saç ekimi yapılmazsa ani gelişen bir alerjik ilaç reaksiyonu veya başka bir olay durumunda hasta hayatını dahi kaybedebilir. Ben saç ektirmeye gideyim, saçım olsun derken hayatınızı kaybetme riski mutlaka bu ihtimaller içerisinde akılda bulundurulmalıdır. Saç ekimi gerçek anlamda Türkiye'de düzgün merkezlerde, uygun sağlık koşullarında çok iyi sonuç veren ve Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtan çok güzel bir uygulamadır. Saç ekimi sağlık turizminin en önemli aşamalarından bir tanesidir. Her yıl yüz binlerce insan saç ektirmek amacıyla dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye gelmekte hem saç ekimi ile sağlık hizmeti almakta hemde bu vesile ile ülkemizi gezerek alışveriş yapmakta böylelikle turizme ve sağlık turizmine ciddi katkılar sağlamaktadır. Bizlere düşen bu tür merdiven altı uygulamaları denetlemektir. Aksi takdirde yapılan hatalar ciddi bir şekilde ülkemizin prestijimize zarar verecektir. Saç ektirmeyi düşünen insanlar mutlaka anestezi ortamının olduğu yani bir ameliyathane koşullarının olduğu ortamlarda bu işlerin yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Furkan Abrek Ünal

