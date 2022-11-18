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Sacramento Kings üst üste 5. galibiyetini aldı

Sacramento Kings üst üste 5. galibiyetini aldı
Sacramento Kings üst üste 5. galibiyetini aldı

NBA'de Sacramento Kings, evinde karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 130-112'lik skorla yendi ve üste 5. toplamda 8. galibiyetini kazandı.

NBA'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam etti. Sacramento Kings, Golden 1 Center'da karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 130-112 mağlup etti ve üst üste 5. toplamda 8. galibiyetini elde etti. Sacramento'da De'Aaron Fox 28 sayı, 8 asist, Malik Monk 26 sayı, 4 ribaund ve Domantas Sabonis ile Harrison Barnes da 16'şar sayı ile mücadele etti. Bu sezonki 10. yenilgisini alan San Antonio'da ise Devin Vassell 29 sayı, 3 asist ve Keita Bates-Diop 16 sayı, 4 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Sacramento Kings: 130 - San Antonio Spurs: 112

Portland Trail Blazers: 107 - Brooklyn Nets: 109

Los Angeles Clippers: 96 - Detroit Pistons: 91

Oğuzhan Ort
 

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