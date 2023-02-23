Sadece 5 saniyede çöken binada depremin kalanını enkaz altında yaşadılar

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ile 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da Besni ilçesi Öztürk aile apartmanının 2. katında oturan 4 kişilik Öztürk ailesi çöken binanın enkazında kaldı. Enkazdan kendi çabalarıyla çıkan aile o dehşet anlarını İHA'ya anlattı. Aile yaşanan depremde binalarının 10 saniye bile dayanamayıp yıkıldığını söyledi. Medical Point Gaziantep Hastanesinde tedavi gören sağ ayak parmakları kopan ve ayağı topuğa kadar ampute edilen Sevgi Öztürk şimdi yaşadığına şükrederek yeni bir hayata başlamak istiyor.

“Depremin olmasıyla evimizin çökmesi 5-10 saniye”

Depremde evlerinin 5 ila 10 saniye arasında çöktüğünü ifade eden anne Sevgi Öztürk, “ Bizim bina 4 katlı, biz 2. kattaydık. Uykuda yakalandığımız depremde şiddetli bir ses ve sarsıntıya uyandık. Hemen toparlanmaya çalıştık ama camdan bakacak fırsatımız bile olmadı. Ben eşim ve 2 çocuğum dış koridora varır varmaz anında çöktük. Depremin olmasıyla evimizin çökmesi 5-10 saniye arasıdır. Biz kalan depremleri de enkaz altında yaşadık. Çok kötü bir durumdu. Evimiz çöktükten sonrada deprem sürüyordu” dedi.

“Doğalgaz sızıntısı başladı ailemizle helalleştik”

Enkazın altındayken doğalgazlarının sızmaya başladığını belirten Sevgi Öztürk, “Yıkıntıların arasında bekledik. Çünkü her yer kapkaranlıktı. Doğalgazımız sızmaya başladı. Artık biz ölüyoruz dedik ailemizle helalleştik. Çünkü çok kötü bir koku başladı.Doğalgaz borusuyla sanki ağzımıza gaz püskürtülüyordu. Ölüyoruz derken bir ışık gördüm. Eşim yerde sürünerek o ışığa doğru gitti. Bizde peşinden gittik” şeklinde konuştu.

“Kesilen parmaklarımı elime alıp kurtarmaya çalıştım”

Enkazda ayağının ezildiğini ve parmaklarının koptuğunu belirten Sevgi Öztürk, “Eşime ‘ayağımın üstünden kalk canım çok yanıyor' dedim. Eşim ‘ben oturmuyorum' dedi. Sonra ayağımı kendime doğru çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu. Parmaklarımı elime alıp tutmaya çalıştım belki kurtarırım diye bilincim yerindeydi. Eşim kanamayı engellemek için kazağını sardı. O şekilde yarım saat süründüm bir saatte ancak hastaneye gidebildim” ifadelerini kullandı.

“Bizim ev sağlam diyorlardı hemen yıkıldı”

Mahallede sadece yaşadıkları apartmanlarının yıkıldığını vurgulayan Sevgi Öztürk, “ En sağlam dedikleri ev bizim çöken binaydı. Aile büyüklerimiz bu bina eski yapıdır sağlamdır diyorlardı. Ama sadece bizim bina yıkıldı. Bizim yanımızdaki ve bizim binadan daha eski evlerin duvarları bile çatlamadı. Bizim bina aile apartmanıydı. Çok sayıda akrabamı kaybettim” ifadelerine yer verdi.

“Her şeyimizi kaybettik şükrediyorum”

Depremde her şeylerini kaybettiklerini ifade eden Anne Sevgi Öztürk, “Şu an ne yapacağım onu düşünüyorum. Çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Yürüyebilecek miyim onu düşünüyorum. Çünkü ben artık sıfırım her şeyimizi kaybettik. Çok şükür iyiyim. Bu süreci atlatamam diye düşünürken iyi bir hastaneye geldim. Ailemi burada gördüm çok şükür toparlandım” dedi.

“Bizden daha eski binalar sağlam kaldı”

Baba Mehmet Öztürk mahallede bir tek kendi binalarının çöktüğünü belirterek, “Çok şükür binamız çöktüğünde çocuklar ve hanım yanımdaydı. Biz kendi imkanlarımızla çıktık. Çıktığımıza şükrediyoruz. Çünkü binamızda 3 yakınımızı kaybettik. İlk hissetmeye başladığımız anda dördümüz bir araya koştuk. Koşmamızla beraber 5-10 saniye arası binamız çöktü. Sağımızdaki solumuzdaki bizden daha eski binalar sağlam kaldı. Ama bizimki direkt çöktü” diye konuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök ise, “Sevgi hanım bize geldiğinde parçalı ezilme tarzında bir yaralanması vardı. Ayak ön tarafında ampute pozisyonundaydı. Yaptığımız değerlendirmede ayak ön tarafından ampute ederek topuğu korumaya başladık. Hızlı bir şekilde ameliyata aldık. Geride kalan dokunun iyileşmesini bekliyoruz. Bunun için vakum cihazıyla takipli hastamız” şeklinde konuştu.

Lider Olgun -cafer eser



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