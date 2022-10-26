'Sadece mezun değil, dünyaya değer katacak öğrenciler yetiştiriyoruz'

Atlas Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Atlas Vadi Kampüs'te yapıldı. Pera Gençlik Orkestrası tarafından verilen konserle başlayan program; açılış konuşmalarının ardından akademik başarı burslarının takdimi, en fazla yayın yapan akademisyenlere plaket verilmesi ve 2021-2022 akademik yılı içinde akademik unvanlarında yükselme alan akademisyenlere cübbe giydirilmesi ile devam etti.

Programda ilk konuşmayı Atlas Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Damla Demir yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen “İklim Elçileri Hareketine” değinen Demir, yeşil dönüşümün bilim yuvası olan üniversitelerden yayılmasıyla, iklim değişikliği farkındalığının oluşturulmasının amaçlandığını ifade ettiği konuşmasında “Üniversitemizdeki hocalarımı ve arkadaşlarımı iklim krizi ile mücadelemize davet ediyorum” dedi.

'Günümüz Dünyasında Üniversitenin Yeri ve İmkanı' konulu sunumunda konuşan İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak, "Yaşadığımız dünyada bir kere bilgi ve hakikat problemleri artık önemsizdir. Bilgi metalaştırılmıştır. Alınabilir, satılabilir bir değere indirgenmiştir. Bu anlamda yeni modelde bilgi ve hakikat üniversitesi tarzı üniversite giderek aşınmaya başlamıştır” diyerek bilginin ve sorgulamanın önemine değindi.

"Öğrencilerimiz eğitimin ardından değil, eğitim esnasında hayata atılıyorlar”

Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, “Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik fakültesi, insan ve toplum bilimleri fakültesi, meslek yüksekokulumuz ve yüksek lisans enstitümüz de, öğrencilerimizin öğrenim süreleri devam ederken hayatın içinde proje yaparak mühendislik alanlarında ise sanayi ile iş birliği yaparak mezun olmalarını istiyoruz. Yani eğitimlerini tamamladıktan sonra hayata atılmak değil, eğitimleri sırasında da hem proje yapma hem sanayi ile iş birliği yaparak mesleklerini daha iyi yere taşımalarını amaçlıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimize, öğretim üyelerimizin himayelerinde projeler yaptırmaktayız. En son bu yıl öğrencilerin yaptığı 43 TÜBİTAK projemiz kabul edildi. Yine teknoloji transfer ofisimiz var. Burada öğrencilerimiz kendi bilgi ve birikimleriyle oluşturacakları buluşlarını hayata geçirebilirler. Teknoloji merkezimiz ve öğrencilerimizin hastanede imkanları var. İş birliği yaptığımız Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde de pratiklerini uygulamalarını yapmaktalar” diye konuştu.

“Sadece mezun değil, dünyaya katma değer sağlayacak öğrenciler yetiştiriyoruz”

Üniversite öğreniminin üniversal bir öğrenim olduğunu ifade eden Prof. Dr. Küçük, şu bilgi ve önerileri paylaştı: “Üniversite sadece bölgesiyle sınırlı değildir. O nedenle tüm dünyayı kavrayacak bilgi ve becerisini uygulayabilecek eğitim ve öğretime alabilecek kapasitede öğrenciler yetiştirmeyi ve onlara yol göstermeyi hedefliyoruz. Diğer yandan en zor şartlarda ülkemizin en ücra köşesinde de en verimli hizmeti yapacak öğrenciler yetiştiriyoruz. Yani iki uçta da en zor şartlarda ve en gelişmiş şartlarda hem hekimlik hem de mühendislik yapacak öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimize yeni akademik yılda öncelikle neşeli kendine güvenen, öğrencilik geçirmelerini diliyoruz. İyi arkadaşlıklar edinsinler. Bir taraftan da severek, isteyerek, eğlenerek proje geliştirmelerini öneriyoruz. Bunu yapacak ortamı biz sağlıyoruz ve öğrencilerimiz de zevkle bunları yapacak kapasitede. Yakın gelecekte öğrencilerimizin en iyi şekilde üniversitenin imkanlarından faydalanmasını istiyoruz. Üniversite altyapısı olarak, 30'a yakın laboratuvarımızda istedikleri şekilde çalışmalarını yapabilir, pratiklerini geliştirebilirler. Yine sadece bir yıl üniversitemizde sınırlı değil, başka üniversitelerle iş birliği de yapılmakta ve başka üniversitede hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler bizim laboratuvarlarımızı, bizim öğrencilerimizle iş birliği yaparak projelerini geliştirebilir, araştırmalarını yapabilir. Özetle sadece mezun değil, dünyaya katma değer sağlayacak öğrenciler yetiştiriyoruz."

Prof. Dr. Yüksel Tenekecioğlu ise Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti adına yaptığı konuşmada 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başarılı geçmesini diledi. Tenekecioğlu, “Bilindiği gibi üniversiteler eğitim, öğretim bilimsel araştırma ve topluma hizmet gibi 3 temel misyonu taşıyan yüksek öğretim kurumlarıdır. Üniversiteler ülkenin en büyük ve en önemli değerlerini alır işler, yetiştirir ve onları insanlığın hizmetine sunar. Üniversitelerin en önemli güç kaynağını özgür düşünceye sahip kendini araştırma ve eğitim faaliyetlerine adamış akademik statüde bilim insanları oluşturur” dedi.

Konuşmaların ardından önce dereceye giren öğrencilerin akademik başarı bursları ve başarı belgeleri takdim edildi, ardından akademik ödül törenine geçildi. 2021-2022 akademik yılında en fazla yayın yapan Dr. Öğretim üyesi Bahattin Özkul; Dergi Park'a girmeye hak kazanan Atlas Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi “Atlas Journal Of Medicine” Baş Editörü Prof. Dr. Mustafa Uygar Kalaycı ve dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan Prof. Dr. Hafize Uzun ödüle layık görüldü. 2021-2022 akademik yılı içinde, akademik unvanlarında yükselme alan akademisyenlere cübbelerini Rektör Prof. Dr. Mustafa Küçük giydirdi.

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