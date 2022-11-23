Sadece Trabzon'da üretiliyor

Kuyumculuk alanında Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alan Trabzon'da son yıllarda özellikle Arap turistlerin gelmesiyle birlikte Trabzon Hasır Bileziği daha da ilgi görmeye başlarken ihracatta yılda yaklaşık 50-60 milyon dolar döviz girdisi sağladığı kaydedildi.

Kuyumcular olarak bu yıl çok iyi bir sezon yaşadıklarını kaydeden Yazıcı, “Bu yıl beklediğimizin üzerinde çok çok iyi bir iş potansiyeli oldu desek yeridir. Özellikle Karadeniz havzasında, Trabzon'da Arap turizminin yanı sıra yerli ve yabancı turizmin eklenmesi ayrıca düğünlerin de çok olmasıyla birlikte gerçekten beklediğimizin üzerinde bir sezon yakaladık. Artık Trabzon'un sanayi ile büyüyecek bir şehir olmadığını, turizmle büyüyeceğini Trabzon'un turizmden başka şansı olmadığını görmekteyiz. Trabzon'a has olan Hasır Bilezik, Kazaziye ve Telkâriyle ilgili gelişimleri daha ileriye taşıyarak turizme daha fazla yön verebilmek adına uğraşlar içerisindeyiz. Yaklaşık 2-3 yıldan beri Kuyumcu Kent Projesi konusunda yoğun çaba sarf ettik ve işin sonuna geldik. Moloz mevkiinde Kuyumcu kentimizi yapacağız, gelen turistleri orada ağırlayıp ürünlerimizi orada sergileyip satışa sunacağız. Trabzon'dan kuyumculukla ilgili direkt ihracat yapamıyoruz. İstanbul üzerinden yapmak durumundayız” dedi.

Bekir Koca



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