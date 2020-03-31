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Sadi Konuk Hastanesi çalışanlarından vatandaşlara çağrı

Sadi Konuk Hastanesi çalışanlarından vatandaşlara çağrı
Sadi Konuk Hastanesi çalışanlarından vatandaşlara çağrı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip korona virüse karşı vatandaşlara seslendi. Salgın nedeniyle yoğun mesai harcayan çalışanlar, hastalık riskinden korunmak için 14 kuralı sıralayarak, vatandaşlardan uymalarını istedi.

Sadi Konuk Hastanesi çalışanlarından vatandaşlara çağrı - Tıkla İzle

Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan yeni tip korona virüs nedeniyle sağlık çalışanları gece gündüz demeden vatandaşların yardımına koşuyor. Yeni tip korona virüs sebebiyle yoğun mesai harcayan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapan sağlık çalışanları vatandaşlara seslendi. Salgına karşı görev başında maske, eldiven ve gözlüklerini takan sağlık çalışanları, kamera karşısına geçerek hastalık hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özverili çalışanlar, uyarıların yazdığı kağıtları ellerine alarak hastalık riskinden korunmak için 14 kuralı sıralayıp, vatandaşlardan uymalarını istedi.

Hasibe Karadağ

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