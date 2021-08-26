Sadık Çiftpınar: 'Menajerime 'Başka takımla görüşme' dedim'

Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, transfer sürecini anlattı. Fenerbahçe'de geçen 2.5 yılından dolayı teşekkürlerini dile getiren Çiftpınar, 5-6 kulüpten teklif geldiğini ve Yeni Malatyaspor'un teklifini kabul ettiklerini belirterek, "Futbol anlamında doğduğum, büyüdüğüm şehir Malatya. İkinci ligdeyken ben bu takıma geldim. Çok güzel günler, çok güzel anılar, çok güzel başarılar elde ettik.

Yeni Malatyaspor işin içine girdikten sonra menajerime 'Başka bir takımla görüşme' dedim. Çünkü burada çok sevdiğim, saygı duyduğum insanlar var. Başkanımızda aynı şekilde.Öyle gelişti, 5-6 kulüp vardı ama biz direkt Malatyaspor ile oturduk görüştük. Hızlı bir şekilde de neticeye bağladık. Fenerbahçe'de iyi kötü 2.5 senem geçti, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ama şimdi yuvamdayım tekrardan. İyide bir başlangıç yaptık. Sosyal medyada yaptığım gibi yine eski günlerdeki gibi aynı istek, aynı hırs, aynı azimle Malatyasporumuzu en iyi yerlere getirmek adına mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ligin başlangıç maçı olarak Göztepe maçını kabul ettik"

Ligin başlangıç maçı olarak Göztepe karşılaşmasını kabul ettiklerini ve Gaziantep FK müsabakasından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirten Sadık Çiftpınar, "Biz ligin başlangıç maçı olarak Göztepe maçını kabul ettik. İlk haftada talihsiz bir maç takımımız oynadı. Doğrusuyla, yanlışıyla Göztepe maçına çıkarken unutmamız gerekti. Bir yandan da Trabzonspor maçını telafi etmemiz gerektiğini kendi aramızda konuştuk. Çok kısa bir süre olmuştu geleli ama takımın ne kadar iyi bir arkadaşlık olduğunu, ne kadar kaliteli bir takım olduğunu kısa sürede anladım. Tabi eksiklerimiz olduğunu da gördük.

Bunlar en kısa zamanda giderilecektir. İyi bir takım ruhu sahaya yansıtırsak, beraberlik içerisinde olursak Göztepe'den istediklerimizi alacağımızı biliyorduk. Nitekim öyle oldu. Maçın başından sonuna kadar arkadaşlarım elinden gelenin en iyisini yaptı. 65'ten sonra bende dahil oldum onların yanına. İyi mücadele ettik, ikinci yarı direkten dönen pozisyon dışında pozisyon vermedik. Özgüven açısından, lige başlangıç açısından iyi bir galibiyet oldu. O maçı da geride bıraktık artık önümüzde Gaziantep FK maçı var, ciddi bir rakip. Kendi sahamızda oynuyoruz. Taraftarlarımızla tekrardan buluştuk, Trabzonspor maçında onları üzdüğümüzü çok iyi biliyoruz, inşallah bu maçta iyi mücadeleyle onlara bir galibiyet hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.

"İyi işler yapacağımıza inanıyorum"

Yeni Malatyaspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Çiftpınar, "Bu takım geçen sene Fenerbahçe'de oynarken de gelip bizi 3-0 mağlup etmişti. Gerçekten kaliteli bir takım, gerçekten iskelet kadro olarak kalesinden en önde forvete kadar iyi bir takım. Hakikaten hiçbir şey yapmasan bile iş yapacak bir takım bence. Yönetimimiz, hocamız karar verecek. Eksik bölgeler vardır, onları illaki tamamlayacaklardır ama mevcut kadro bile benim gördüğüm kadarıyla çok kaliteli.

Takım arkadaşlığı olarak da iyi bir takım. Bence bunu Göztepe maçında da gösterdik. Oyun olarak da üstüne koymamız lazım. Transferler gelir gelmez bilemem ama mevcut kadroyla çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Göztepe maçında da bunun fitilini de ateşledik. Şu an sadece Gaziantep FK maçını düşünüyoruz. O maçta da çıkıp, terimizin son damlasına kadar mücadele edip, taraftarlarımızı mutlu bir şekilde evlerine göndermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Veysel Korkmaz - Selçuk Dönmez