İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Sadık için Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşeceğiz'

'Sadık için Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşeceğiz'
'Sadık için Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşeceğiz'

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, oyuncuları Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın görüşme talep ettiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresini 29 puanla 3. sırada tamamlayan E. Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek İhlas Haber Ajansı muhabirine transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Gevrek, ikinci yarıda stoper, forvet ve kanat mevkilerine takviye düşündüklerinin altını çizerek, "Transfer çalışmalarımız var. Stoper, forvet ve kanatlara takviye yapacağız. Şu anlık netleşen bir isim yok" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferi ile ilgili görüşme talep ettiğini aktararak, "Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın Sadık Çiftpınar ile ilgili görüşme talepleri oldu. İki takımla da görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.  

Bora Akyol

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.