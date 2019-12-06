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Sadık ilk kez 11'de

Sadık ilk kez 11'de
Sadık ilk kez 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 11’de sahaya çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ilk kez bir lig maçında 11'de yer aldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki futbolcu 9 maçta forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti. 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'de 9. haftada Konyaspor karşısında 21 dakika ve 11. haftada Kasımpaşa karşısında 1 dakika forma giyen Sadık Çiftpınar, bu sezon Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk kez 11'de şans buldu.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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