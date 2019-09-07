İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şadırvanda unutulan 600 liralık gözlüğü çaldı, pişkince gözlüğü takıp denedi

Şadırvanda unutulan 600 liralık gözlüğü çaldı, pişkince gözlüğü takıp denedi
Şadırvanda unutulan 600 liralık gözlüğü çaldı, pişkince gözlüğü takıp denedi

Samsun’da bir kişinin cami şadırvanında unutulan 600 lira değerindeki güneş gözlüğünü çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın gözlüğü aldıktan sonra rahat tavırlarının yanı sıra bank üzerine oturup gözlüğü denemesi dikkat çekti.

Olay, İlkadım ilçesi Büyük Cami şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. öğle namazını kılmak için camiye gitti. M.B. burada abdest aldığı sırada eşinin kendisine hediye aldığı ve 600 lira değerindeki güneş gözlüğünü betonun üzerine koydu. Abdest alıp namazını kıldıktan sonra gözlüğünü betonun üzerinde unuttuğunu fark eden vatandaş, tekrar abdest aldığı yere gidince gözlüğünü koyduğu yerde bulamadı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Durumdan şüphelenen M.B. cami güvenlik kameralarını izlemek istedi. Güvenlik kamerasında gözlüğünü koyduğu yerden bir şahıs tarafından alındığını fark eden şahıs, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şahsın abdest aldığı sırada güneş gözlüğünü beton üzerine koyduktan bir süre sonra bir şahsın güneş gözlüğünü alması, oturması ve gözlüğü denemesi görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Barış Gök

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.