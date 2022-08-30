İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçilerini Yeşil Bölge'den çekilmeye çağırdı

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçilerini Yeşil Bölge'den çekilmeye çağırdı
Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçilerini Yeşil Bölge'den çekilmeye çağırdı

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerini bir saat içerisinde Yeşil Bölge’den çekilmeye çağırmasının ardından Irak genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçilerini Yeşil Bölge’den çekilmeye çağırdı - Tıkla İzle

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de toplanarak protesto düzenleyen destekçilerine çağrıda bulundu. Necef kentindeki El-Hanane'de bulunan konutunda açıklama yapan Sadr, destekçilerini bir saat içerisinde Yeşil Bölge'yi terk etmeye çağırarak, kararına uymayanları reddedeceğini ve bundan böyle barışçıl protesto olmayacağını söyledi. Destekçileri ile silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaları şiddetle eleştiren Sadr, “Katil ile maktul ateşe gider” ifadelerini kullandı.

"Irak halkından özür diliyorum"

Dünden beri devam eden çatışmalar hakkında konuşan Sadr, “Bu olaylardan tek zarar gören Irak halkından özür diliyorum. Vatanım, şiddet ve yolsuzluk esareti altında. Barışçıl bir protesto umuyordum, kurşunlu, roketli ve sefil bir devrim değil. Madem devrime şiddet olayları karıştı o zaman bu bir devrim değildir. Bundan böyle devrim demeyeceğim. Sadr Grubu'nun devrimini de eleştiriyorum” dedi. Sadr'ın konuşmasının ardından, destekçileri Yeşil Bölge'den çekilmeye başladı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

İLGİLİ HABER
Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr açlık grevine başladı Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr açlık grevine başladı
İLGİLİ HABER
Sadr Grubunun askeri kanadı sokağa indi Sadr Grubu’nun askeri kanadı sokağa indi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.