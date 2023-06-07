'Şafak 3' operasyonunda tutuklu sayısı 14'e yükseldi

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kent merkezi ve farklı illerde çeşitli nitelikli dolandırıcılık olaylarına karşı özel bir ekip oluşturdu. 135 olayda 5 milyon haksız kazanç elde çete üyelerine karşı daha önce yapılan 2 operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Aynı çalışmalar çerçevesinde son olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 12 adet cep telefonu, 1 adet masaüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 30 adet banka kartı, 2 bin 35 lira, 770 Dolar, 200 Euro ve 20 Sterlin ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Aklama Suçlarından' suçlarından Söğüt Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Operasyon çerçevesinde tutuklanan şüpheli sayısı 14'e yükseldi.

Cem Kaan Toka

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