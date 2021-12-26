Şafak Mahmutyazıcıoğlu: 'Benden parayı alan, bu arkadaşın (Emre Kocadağ) şoförü'

Beşiktaş'ta gerçekleşen 2020 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Fikret Orman döneminde yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklamalarda bulundu.

Hakkındaki 2 milyon TL'lik fatura iddiasından, otopark işletmesine dek birçok konuda açıklamada bulunan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, konuyu açan Tamer Mert'in doğru bir şeye değindiğini ancak yanlış söylediğini ifade ederek, “Kendisi çıkıp hiçbir hizmeti olmadığı halde dedi. Ben 2016 yılında yönetici seçildim. Ondan önce de kulübün avukatlığını üstlendim. Beşiktaş Kulübü'nün avukatıyken Başkan Ahmet Nur Çebi'yle çalıştım. Kendisi de burada. 1 kuruş avukatlık ücreti talebim olmadı. Bunu da kendisi her zaman söyler. Birçok davaya baktım. Bahsettiğiniz makbuz karşılığı kadar, sadece baktığım davalarda benim ofisim harç ödedi. Aktif Reklam davasında, kulüp yöneticilerinin bilgisayarlarının haczedildiği davayı hatırlar mısınız, o malların geri getirilmesi paradan daha değerlidir. Ben çok ortaklı bir hukuk bürosunun ortağıyım. Diğer ortağım Beşiktaşlı olmak zorunda değil. Ben bir mamul satmıyorum, ürün satmıyorum, hukukçuyum. Velev ki ortağım Fenerbahçeli, Trabzonsporlu, ama bir para hak edildi ve ben kendi payımı almasam da ortağım payını isteyebilir. Günü geldi ve bir hak ediş oldu. Bunun değerlendirilmesiyle ilgili 2 milyon TL meselesini bana söylediler. O zamanki akıl hocam Fikret Başkan ve Ahmet Nur Çebi Başkan. O zaman bir hak ediş meselesi olmuştu. Ben bilemedim ki yarın başıma bunlar gelsin. Şu anda da kulübün bünyesinde 5-10 tane çalışan avukat vardır. Ama mesela SPK gibi özel bir husus olursa, dışarıdan bir avukata verilebilir bu dosyalar. 2 sene önce iddia ettim. Başkan Ahmet Nur Çebi'yle de ilgili iddialarım oldu, kendisi gidip bana mertçe dava açtı. Sevgili yöneticim siz neden dava açmadınız? Madem ki abdestinizden şüpheniz yok, dava açsaydınız. Başkan dava açtı, reklam mı yaptım. Ahmet Nur Çebi'ye huzurunuzda teşekkür ediyorum, ‘Bu işle alakalı bu arkadaşın 1 Lira menfaati yok, ben şahidim' dedi. Kalabalıkta yapılan kabahatin özrü tenhada dilenmez” ifadelerini kullandı.

“Benden bu parayı, bu arkadaşın (Emre Kocadağ) şoförü aldı”

Çatı faturasıyla ilgili olarak eleştirilen Ahmet Nur Çebi'nin böyle bir parayı cebine koymayacağını çok iyi bildiğini söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Ben aptal mıyım, bunları bilmiyor muyum? Beni anlasınlar istedim. Tek derdim buydu. Herkes bana yükleniyor. Burası Beşiktaş Kulübü. Ben bir söz verdim ve açıklamazsanız ben açıklarım dedim. Açıklayacağım. Emre Kocadağ ‘Benim bu konuyla alakam yok' dedi. Cumhuriyet Savcılığı orada, Denetleme Kurulu burada. Ben bunun tamamını buraya yazılı olarak teslim edeceğim. Telefon mesajları var, Türkiye'nin en büyük vakıflarından birisinde görevli İsmail adında birisi var, Yeşilköy'deki bankanın önünde benden bu parayı alan da bu arkadaşın (Emre Kocadağ) şoförü. Tatmin oldunuz mu? Buyurun mahkemeye. Bende bütün yazışmalar var. Bütün mesele 2 milyon algısı değil. 15 Mart 2017 tarihli icra kurulu toplantısında konulardan birisi Beşiktaş'ın Fulya AVM'sindeki otopark. Otoparka her ay 25 bin TL aidat ödüyoruz. Bundan kurtulmamız lazımdı. İcra kurulunda denildi ki, burayı nasıl değerlendirebiliriz? 22 Mart 2017 tarihli icra kurulunda 2 teklif geldi. Birisi Ahmet Ateş abi bir teklif getirdi, stadın vale hizmetini yapan şirketmiş. Bir şirket 80 bin Euro yatırım yapın, cirodan pay verin dedi. Diğer şirket de 30 bin Lira kira veririz ama burada bir yatırım yapılması gerekiyordu. Adamın teklifi kabul edildi. Bir gazeteci ‘Bu otoparkı abisine verdi' dedi. Bu da üstüme yapıştı” diye konuştu.

“95 milyon Dolarlık dava niye raporda yok”

KPMG tarafından hazırlanan denetim raporuna değinen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Dünkü KPMG raporunda 95 milyon Dolarlık zarar gözükmezken, otopark burada yer aldı. 102 milyon Euro'nun yanında otoparkın lafı edilmez ama oraya bir belirteç kurulmuş. 2009 yılındaki kontrat külliyen Beşiktaş'ın zararına. 2017 yılında bizim verdiğimiz kirayı dolar kuruna çevirdim, 9 bin 620 dolar. Şimdi en son revizede 4714 dolara indi. Bunların tamamı algı. Ben onun nasıl algı olduğunu size göstermeye çalışıyorum. Candaş Tolga Işık'ı çok severim. Beşiktaş TV'yle alakalı zan altında kaldı. Allahtan icra kurulu kararları maille gelmiş. 2017 yılında Beşiktaş TV'yle alakalı 3 tane icra kurulu kararı var. Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ürkmezgil'in kararları bunlar. 102 milyon Euro'ya döndük. 2009-2019 arası 102 milyon Euro. 2009-2019 arasında yüzde 33-66'lık meşhur bir davamız var. Bir tane dava 95 milyon Dolar, 10 yılın tamamı 102 milyon Euro. Resmen dalga geçiyorlar. Ultrason cihazını kimse bulamamış, KPMG bulmuş. 2 aydır ‘Son gün bu raporu çıkaracaklar, ibrayla alakası olmamasına karşın algı oluşturacaklar' diyorum. İbranın bir önemi yok, önemli olan itibar. Benim çocuklarıma bırakacak büyük holdingim yok, itibarım var. Evinize hırsız girse suçüstü yakalansa, adamı yargılamadan önce ifadesini alırlar. Boşa yaygara yapmayın. 1 gün önce KPMG raporu getirdiniz, içine Fulya'yı koymadınız. Bana göre bu raporun itibarı yok” dedi. Konuşma süresi biten Şafak Mahmutyazıcıoğlu daha sonra kürsüden indi.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

