Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 1 şüpheli ise korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle adliyeye getirilemedi.

Melike İnal

