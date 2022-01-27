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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayete ilişkin soruşturma İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'ye devredildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin kimliğini tespit edildi. Zanlılardan ikisi Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaydan kısa bir süre önce Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman ile bir araya geldiği de belirlendi. Orman'ın restorandan ayrılmasından sonra mekana gelerek Mahmutyazıcıoğlu ile görüşen iki kişinin silahlı saldırıda bulunduğu, saldırının dışarıda da devam ettiği belirlendi.

Sadık Kahraman
 

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