Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi Fındıklı'da taziyeleri kabul ediyor

Babası Akif ve annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu gözyaşları içinde taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne gelirken, acılı anneyi büyük oğulları Celal Mahmutyazıcıoğlu teselli etmeye çalıştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sunucu eşi Ece Erken de taziyeleri burada kabul ederken, basın mensuplarının tesise girişine izin verilmiyor.

Öte yandan, yaşanabilecek sağlık sorunu için sosyal tesise bir ambulans gönderilirken, Fındıklı Devlet Hastanesi'nde tutulan cenaze Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.



