Şafak vakti hırsız operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev, iş yeri ve araçlardan toplam 120 bin lira değerindeki cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve akünün çalınmasıyla ilgili 12 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu olaylara karışan 10 zanlının kimliğini belirledi. Haklarında savcılıkça gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

