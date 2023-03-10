Şafak vakti operasyonuyla kıskıvrak yakalanan dolandırıcılık çetesinden 13'ü tutuklandı

Gemlik ilçesinde bir banka müşterisi hesaplarındaki 40 bin liranın başka hesaplara aktarıldığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri "Bakiye 1" operasyonuna start verdi. 5 ay devam eden fiziki ve teknik takip sonucu 18 kişilik şebeke çökertildi.

Şebeke üyeleri, TC kimlik numaralarını ve telefonlarını ele geçirdikleri banka müşterilerini, "Kredi ödemelerin bitti. Hayat sigortasından sana para iadesi yapacağız. Bankada bakiyen kaldı. Ancak bankacılık işlemleri için şifreni tuşlaman lazım" diyerek aradı. Şifreleri, bilgisayarlarına kurdukları özel program sayesiyle melodiden deşifre eden şebeke daha sonra internet bankacılığı üzerinden bu kişilerin hesaplarını boşalttılar. Bursa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Siirt ve Zonguldak'ta 23 mağdur Bursa polisine başvurdu. İletişim yoluyla dolandırıcılık yapan 18 kişi 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

Ahmet Berke Erdal - Abdullah Bozkurt

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