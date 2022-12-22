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Şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Adana’nın Karataş ilçesinde şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramada eroinden, bonzaiye, esrardan metamfetamine kadar çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü bir süre önce gelen bilgi üzerine ilçede uyuşturucu sattığı öne sürülen şahısları savcılık izniyle teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Polis zanlıları bir süre takip ettikten sonra bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda eş zamanlı olarak 10 adrese baskın düzenlendi. Baskında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 350 gram esrar, 66 uyuşturucu hap, 3,84 gram metamfetamin, 1,22 gram eroin, 1 hassas terazi, 2,49 gram sentetik bonzai, 4 tüfek, 69 fişek ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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