Saffet Akyüz: 'Bir konuyla ilgili 15 yıl çalışırsan uzman oluyorsun ama futbolda 15 yıl sonra çırak oluyorsun'

FIFPRO Player IQ Büyümenin Ötesi Toplantısı bugün İstanbul'da bir otelde düzenlendi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporcuların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmeye yönelik FIFPRO ile çalışmalar yaptıklarını belirten Saffet Akyüz, “Dünyanın her yerinde 150'ye yakın paydaşımız var. Derneğimizi Avrupa standartlarına ulaştırmaya çalışıyoruz. TFF ve Kulüpler Birliği ile bir birliktelik sağlamaya çalışıyoruz. ‘Beraber nasıl hareket edebiliriz?', ‘Türk futbolunu ve oyuncuları daha değerli nasıl kılabiliriz?' gibi konular ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Futbol artık bir endüstri oldu. Oyuncular haftanın 2-3 gününde maç oynuyor. Oyuncuların üzerine çok büyük bir yük biniyor. Bunun tabi ki fiziksel yansımaları var. Sporcuların nasıl dinlenmesi ile ilgili çalışmalar dünyanın her yerinde yapılıyor. Bunun bir de futbol sonrası var. Aslında en önemli konu; bizlerin futbol sonrasında, bizi değerli kılan özelliklerin kaybolması sonucunda yeni hayatımızda futbol dışında nasıl ayakta durabileceğiz? Bir sistemde 15 yıl bir konuyla ilgili çalışırsan uzman oluyorsun ama futbolda 15 yıl sonra çırak olarak dışarı çıkıyorsun. Dünyanın her yerinde aynı sıkıntılar yaşanıyor. Bizim futbolcularımızın da futbol sonrasında ayakta kalması için bu paydaşlarla beraber çalışmalar yapıyoruz. Dilerim ilerleyen zamanlarda futbolcularımız başka alanlarda başarılı olurlar ve güçlü bir karakter olarak hayatlarına devam ederler. Çünkü 35 yaş çok genç bir yaş. Ondan sonraki ömrümüzde de futbolcuları güçlü, başarılı insanlar olarak görmek istiyoruz” diye konuştu.

“Manchester City kazanır diye düşünüyorum”

İstanbul'da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki favorisinin sorulması üzerine Akyüz, “Baktığımız zaman Manchester City, Pep Guardiola ile birlikte dünya futbolunu domine eden bir takım. Bence City maçı alacaktır ama Olimpiyat Stadı'nın atmosferinin maçı nasıl etkileyeceğini bilemiyoruz. Zevkli ve güzel bir maç olacaktır. Manchester City kazanır diye düşünüyorum” cevabını verdi.

“Hiçbir Türk futbolcu Şampiyonlar Ligi'ni almamıştı, artık kaçışı yok”

Şampiyonlar Ligi finalindeki iki takımda da birer Türk futbolcu olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Saffet Akyüz, “Şunu da görmüş olduk; futbol sadece güçle oynanan bir oyun değil. İki tane oyuncumuz var. İkisi de atletik olarak çok dinamikler. Türk zekasıyla oynayan, oyunu domine eden ve oyun karakteri olarak baktığımızda iki futbolcu da oyunun aklı olarak sistemin içindeler. Şu ana kadar sanırım hiçbir Türk futbolcu Şampiyonlar Ligi'ni almamıştı. Artık kaçışı yok. Bizim için de gurur verici. Gelecek nesiller için de Türk oyuncuların dünyanın her takımında oynayabileceğini gösteren iki güzel örnek. Futbol aklı olarak Türkiye'ye de katkı sağlayacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Öztaş - Uygar Aydın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.