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Safra kesesi değil sanki taş ocağı: 4 bin 536 taş çıktı

Safra kesesi değil sanki taş ocağı: 4 bin 536 taş çıktı
Safra kesesi değil sanki taş ocağı: 4 bin 536 taş çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde karın ağrısı şikayeti ile özel bir hastaneye başvuran İmdat Kartal’ın safra kesesinden ameliyat sonrası irili ufaklı 4 bin 536 adet taş çıkarıldı.

Safra kesesi değil sanki taş ocağı: 4 bin 536 taş çıktı - Tıkla İzle

Salihli'de yaşayan İmdat Kartal (66), 3 gün süren şiddetli karın ağrısı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Osman Yurttaş'a müracaat etti. Op. Dr. Yurttaş tarafından yapılan tetkik ve kontroller sonucunda Kartal'ın safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Kartal'ın safra kesesinden irili ufaklı 4 bin 536 adet taş çıkarıldı.

“Bu kadar çok taş çıkınca çok şaşırdım”

Yaşadığı sancının geçmeyince hastaneye gelerek Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Osman Yurttaş'a muayene olduğunu anlatan Kartal, “Yapılan muayene sonucunda safra kesemde taş olduğu tespit edildi. Hocam hemen ameliyata aldı ve bu taşlardan kurtuldum. Safra kesemden bu kadar taş çıkacağını tahmin edemezdim. Gerçekten çok şaşırdım sanki taş ocağı gibiydi. Bu ameliyat sonrası yeniden sağlığıma kavuştuğum için çok ama çok mutluyum” dedi.

Behzat Akcan

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