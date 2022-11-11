Safra yolu kanseri hastasına karaciğer nakli, Prof. Dr. Murat Dayangaç: 'Türkiye'de ilk oldu'

Tüm dünyada çok sayıda insan kanserle mücadele ederken, her yıl yüz binlerce kişi daha kanser tanısı alıyor. Safra yolu kanseri olarak bilinen hiler kolanjiokanser de en zor kanser türlerinden birisi olarak ifade edilirken uzmanlar, uygun hastalarda karaciğer nakli ile birlikte tedavide önemli bir başarı elde edildiğine dikkat çekiyor. Bu yöntem Türkiye'de de 57 yaşındaki Metin Şengün'e uygulandı. 2020 yılında teşhis konulan Şengün'ün aylar boyu süren tedavisinde bir yandan da karaciğer nakli için uygun bir verici arandı. Oğlu Ogün Şengün'ün karaciğerinin babası için uygun olabileceği ancak karaciğerin de yağlanma bulunduğu belirlendi. Ogün Şengün'ün uyguladığı diyet ve egzersiz sonrası verici olabilmek için uygun hale gelmesinin ardından işlemler tamamlandı. Şengün aynı anda hem bypass hem de oğlundan alınan karaciğer ile nakil ameliyatı oldu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi ve Karaciğer Nakli Birimi Direktörü Prof. Dr. Murat Dayangaç da Türkiye'de ilk olduğunu ifade ettiği hastasının durumuna ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Murat Dayangaç, hiler kolanjiokanserde karaciğer naklinin dünyada özel bir radyoterapi ve kemoterapi protokolüyle uygulandığını, Şengün'ün geçirdiği operasyonunun ardından kritik olan ilk yılı kansersiz şekilde geçirmesinin tüm ekibi mutlu ettiğini söyledi.

“Evlatlık görevimi yaptığımı düşünüyorum”

Babasına karaciğerini veren Ogün Şengün, “Büyük hastaneye gelmeniz lazım dediler, biz de hemen apar topar ağabeyimle bir karar aldık, memleketten babamızı İstanbul'a getirdik.7-8 tane hastane dolaştık, herkes artık ümidi kesmişti. Babamı dışarıya gönderip bize söylüyorlardı, bizim yapabileceğimiz bir şey yok diye. Nakil sürecinde benim karaciğerimde yağlanma çıktı, diyet ve egzersiz yapmamı söylediler. Bir ay boyunca yemedim, içmedim, sadece çorba ve marulla yaşadım. 8-9 kilo vererek tekrardan kontrole geldiğimde uygun duruma gelmişim, bir hafta sonrasında zaten benim yatışımı yaptılar. Ameliyat olduk, 10 gün sonra taburcu oldum. O senelerdir bize bakıyordu, bizim de evlatlık görevi yapmamız gerekiyordu. Ben evlatlık görevimi yaptığımı düşünüyorum, hocalarımız sağ olsun babamız başımızda duruyor şu anda” ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.