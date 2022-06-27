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Sağanak dere yatakları ve karayollarına zarar verdi

Sağanak dere yatakları ve karayollarına zarar verdi
Sağanak dere yatakları ve karayollarına zarar verdi

Bolu’nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle Mengen Çayı’nın artan debisi Mengen-Eskipazar yolu ulaşıma kapattı.

Sağanak dere yatakları ve karayollarına zarar verdi - Tıkla İzle

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle Mengen Çayı'nın debisi yükseldi. Çayın yükselen debisi dere yataklarına ve karayoluna zarar verdi. Yağışların artması ihtimaline karşı Mengen-Pazarköy-Eskipazar yolu ulaşıma kapatıldı.

Bolu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun yağış nedeniyle Mengen - Pazarköy çayının debisinin yükselmesi sonucu Bolu-Mengen-Eskipazar yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatılmış, trafik Nazırlar 1-2 köprülerinden sağlanmaktadır. Yolun trafiğe açılması çalışmaları sürmektedir” denildi.

Faruk Çidem

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