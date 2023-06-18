Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Otomobil su altında kaldı, alt geçitler göle döndü

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak birçok ilçeyi olumsuz etkiledi. Bazı caddeler adeta göle döndü. Kentin farklı noktalarındaki alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Birçok araç su dolan bölgelerden geçmekte zorlandı. Derince'de su basan bir caddede ise otomobil suyun altında kaldı. İzmit Bekirdere'de ise esnaf, su dolan iş yerlerini temizlemeye uğraştı. Şehirdeki birçok yerde teyakkuza geçen ekipler iş makineleriyle çalışmalarını devam ettiriyor.

Ardacan Uzun - Cihan Atik



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