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Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Otomobil su altında kaldı, alt geçitler göle döndü

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Otomobil su altında kaldı, alt geçitler göle döndü
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Otomobil su altında kaldı, alt geçitler göle döndü

Kocaeli’de meydana gelen şiddetli sağanak şehrin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Otomobiller su altında kalırken, alt geçitlerde oluşan su birikintileri de zor anlar yaşattı.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Otomobil su altında kaldı, alt geçitler göle döndü - Tıkla İzle

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak birçok ilçeyi olumsuz etkiledi. Bazı caddeler adeta göle döndü. Kentin farklı noktalarındaki alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Birçok araç su dolan bölgelerden geçmekte zorlandı. Derince'de su basan bir caddede ise otomobil suyun altında kaldı. İzmit Bekirdere'de ise esnaf, su dolan iş yerlerini temizlemeye uğraştı. Şehirdeki birçok yerde teyakkuza geçen ekipler iş makineleriyle çalışmalarını devam ettiriyor.

Ardacan Uzun - Cihan Atik
 

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