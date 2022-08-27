Sağanak sebebiyle köprü yıkıldı, köye ulaşım kapandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle, debisi yükselen Bağdere köyü deresi üzerindeki köprü yıkıldı. Köprünün yıkılması ile Bağdere köyüne ulaşım kapandı. Köprünün yıkılmasının ardından gece saatlerinde bölgeye gelen Kastamonu İl Özel İdaresi, Hanönü Belediyesi, DSİ ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile köye ulaşım alternatif köprüden sağlanmaya başladı. Bölgede bulunan 2 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece saatlerinde bölgeye gelen Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ise ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Bağdere köyü muhtarı İsmail Demir, sel anından itibaren devletin yanlarında olduğunu belirterek, “Sel aniden geldi, bizi mahvetti. Köprüler yıkıldı, içme suyu hattı, bahçeler zarar gördü. Devletimize teşekkür ederiz. Can kaybımız yok. Olay vaktinden beri devlet yanımızda” dedi.

Emre Yılmaz

