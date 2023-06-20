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Sağanak sele neden oldu, okul bahçesi şelaleye döndü

Sağanak sele neden oldu, okul bahçesi şelaleye döndü
Sağanak sele neden oldu, okul bahçesi şelaleye döndü

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış kırsalda sele neden oldu, okul bahçesi şelaleye döndü.

Sağanak sele neden oldu, okul bahçesi şelaleye döndü - Tıkla İzle


Meteoroloji genel müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'ta geçtiğimiz günden itibaren sağanak yağış aralıklarla etkisini gösterdi. Geçtiğimiz gün Tokat merkez ve Turhal ilçe merkezinde sele neden olan sağanak yağış, bugün ise kırsal kesimde etkisini gösterdi. Turhal'a bağlı Yeniköy ve Bahçebaşı köylerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Köy merkezlerinde oluşan sel, kaldırım taşlarının sökülmesine neden oldu. Bahçebaşı köyünde oluşan sel sonucunda yağmur suları Şehit Erdal Akkaya İlkokulunun bahçesine doldu. Dolan sular okulun bahçesinden anayola şelale gibi akmaya başladı, o anlar köy sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi.

Mustafa Kurtulan
 

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