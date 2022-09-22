Sağanak sonrası taşkınlar oluştu, denizin rengi değişti

Bartın'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte Kurucaşile ilçesine bağlı Çayalatı köyünden geçen derenin debisinin yükselmesi sonucu tünel inşaatı şantiyesine ait demir atölyesi sular altında kaldı. Bölgede kullanılmayan bazı evlerin çevreleri de dere taşkını sonucu sularla çevrildi. Aydoğmuş Dere Mahallesi'nde ise yaya köprüsü dere taşkını nedeniyle yıkıldı.

Bülent Bostancı

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