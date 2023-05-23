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Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerini vurdu
Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

Eskişehir’de etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonucu bazı tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Günyüzü İlçesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı, hayatı adeta felç etti. Bir anda bastıran ve yaklaşık 30 dakika süren yağış sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Yollarda oluşan büyük su birikintileri ise araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yağmurun ardından başlayan dolu yağışı tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde etkisini gösteren kuvvetli sağanak ve dolu yağışı, vatandaşı hazırlıksız yakaladı.

İlker Sarıkaya

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