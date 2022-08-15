Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denize karışan yağmur suları, denizin mavi görüntüsünü kahverengiye çevirdi. Yoğun yağışa daha fazla dayanamayan ağaçların gövdeleri ise kırıldı. Belediye ekipleri, ağaçları ve sel sularıyla birlikte gelen taşları kaldırmak için çalışmalarına devam diyor.

Süleyman Aydın

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