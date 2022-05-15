Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da sağanak yağış ve dolu sonrası kanalizasyonların tıkandığı suyla dolan yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sağanak yağmur ve dolu sonrası yollarda oluşan su birikintileri yüzünden araç geçişleri güçlükle sağlanırken yayalar yürümekte zorluk çekti. Yağmur ve dolu yağışı sonrası Şereflikoçhisar E 90 Kara yolunda biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Yağış sonrasında araçların sıklıkla kullandığı birçok caddede su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte adeta göle dönen yollarda, araç sürücüleri hareket etmekte güçlük çekti. Yağış sonrası bir çok meyve bahçeleri ve ekili araziler zarar gördü.

Yusuf Çetin

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Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu

Şanlıurfa'da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı yolları göle çevirdi. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda vatandaş ve sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağmur yağışı etkisini sürdürüyor.

Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı

Edirne'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü

Edirne'nin merkezinde akşam saatlerinde havanın kararmaya başlamasıyla sağanak yağış bir anda bastırdı. Aniden şiddetini artıran sağanak yağış, yolları göle çevirirken, yağmura hazırlık yakalanan vatandaşlar da sığınacak yer aradı. Sağanak yağış esnasında yolda bulunan sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca Edirne Belediyesi tarafından Kocasinan Mahallesi Muamer Aksoy Caddesi'nde yeni yapılan yolda göle dönüştü.

10 dakikada birçok caddeyi göle çeviren sağanak yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.

Mehmet Basmacı

Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu

Nevşehir'de aniden bastıran sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Merkez ilçeye bağlı Nar kasabası Öz mevkiinde sele yakalanan vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Vatandaşların imdadına iş makinesi yetişti. Mahsur kalan araçlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan kentin bazı bölgelerinde ise dolu yağışı etkili oldu. Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Asım Çapacı

Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

İlçede öğlen saatlerinden sonra etkisini sürdüren sağanak yağış sele neden oldu. İlçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda su taşkınları nedeniyle bozulmalar meydana geldi. Yaşanan sel vatandaşlar tarafından kaydedilirken ekipler olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuvvetli yağış beklendiğinden su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Mahmut Kılınç