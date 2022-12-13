Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi.

İddiaya göre sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 67 ACF 764 plakalı tır, Opel marka otomobile çarptı. Kazada yaralan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Emre Can Bayram



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